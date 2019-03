Lutadora brasileira que dominou assaltante encontra Mike Tyson nos bastidores do UFC 235

Polyana Viana ficou conhecida mundialmente em janeiro deste ano não por ser lutadora do UFC, mas por reagir a um assalto, dominar o ladrão e acionar a Polícia, que o prendeu logo depois.

Nessa sexta-feira, a paraense teve um encontro inusitado em Las Vegas (EUA), onde irá lutar no UFC 235, com um dos maiores ícones do boxe, Mike Tyson. "Você também é fã dessa lenda? Mano do céu, não acredito que ganhei um abraço dele", escreveu a lutadora em seu Instagram.

Polyana Viana irá encarar a americana Hannah Cifers, na luta que abre o card preliminar do UFC 235, em duelo válido pela categoria peso-palha.