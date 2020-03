Lutador cearense vive drama em Portugal ao não conseguir voltar para o Brasil

Quando embarcou para a Europa, em janeiro, para ir em busca de mais títulos para sua carreira, Mikael Rhaillander só tinha em sua mente o ponto alto de sua carreira: estreia no Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no mês de abril. Porém, tudo ocorreu de forma contrária que o lutador cearense esperava com o cancelamento do Mundial por causa da pandemia de coronavírus que estava, de forma rápida, tomando o mundo. Hoje, seu pensamento é de apenas voltar para Fortaleza e ficar perto de sua família.

Ao chegar em Portugal no dia 15 de janeiro, o rapaz morador do Conjunto Ceará, competiu na terra dos "gajos" e logo seguiu para Hungria e Alemanha, onde também participou de disputas e estava se preparando para o Mundial.

Rhaillander no alto do pódio em torneio disputado na Alemanha Foto: Arquivo pessoal

Vim para a Europa em janeiro para competir em Portugal, depois fui para Hungria e competi na Alemanha. Iria lutar o Mundial em Abu Dabi, mas foi cancelado por conta do coronavírus", conta.

Com a principal competição de Jiu-Jitsu cancelada, Rhaillander retornou a Portugal na segunda-feira (16) passada e comprou sua passagem para voltar à Fortaleza na quarta-feira (18) de manhã. No entanto, mesmo de malas prontas e ansioso para chegar em casa e receber os abraços dos familiares, o cearense foi surpreendido ao saber que seu voo havia sido cancelado por conta do fechamento dos aeroportos a mandando do governo português, como forma de precaução contra o surto.

"Resolvi voltar para casa. Comprei um voo direto. Vim para Portugal segunda (16) e viajaria para quarta (18) de manhã. Terça (17) a noite cancelaram meu voo e fecharam o aeroporto", disse.

Histórico de títulos

Campeão Cearense, do Norte e Nordeste, Brasileiro primeiro lugar no Open da Alemanha, em Munique, Rhaillander está morando temporariamente na casa de um primo em Lisboa e mantém contato direto com seus parentes por meio das redes sociais. Sempre com pensamento positivo e fazendo de tudo para acalmar a todos sobre seu estado, o lutador afirma que está cumprindo as ordens do governo português e seguindo a quarentena, mas que seu maior desejo é que tudo seja resolvido o mais rápido possível para retornar ao seu lar.

"Aqui foi decretado estado de calamidade e está quase tudo fechado. Apenas mercados, farmácias e hospitais abertos", contou. "Estou mantendo contato com minha família através do WhasApp. Sempre com pensamento positivo de que tudo isso vai passar e que vou conseguir voltar pra casa. O que mais quero é poder estar próximo da minha família", finalizou.