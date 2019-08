Lula Pereira é operado após sofrer AVC, mas segue com quadro estável

O AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico de que foi vítima o treinador Lula Pereira, 63 anos, foi um pouco mais extenso do que se imaginava e ele foi submetido a uma cirurgia na última terça-feira (6), na unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza, onde se encontra internado.

A primeira informação veio do médico Paulo Vasconcelos, que já trabalhou no Ceará Sporting e que fez uma visita a Lula no hospital. O médico informou que foi feito um procedimento chamado anti-trombólico, para liberar o fluxo sanguíneo na área afetada do cérebro. Ao se finalizar o procedimento, o local sofre um edema (inchaço) e por conta disso é retirada uma parte óssea do crânio, sem atingir o massa encefálica propriamente dita, com o intuito de diminuir a pressão na área.

Lula Pereira está entubado, mas seus batimentos cardíacos e outros itens de aferição estão estáveis, mostrando que ele está tendo uma boa recuperação. O técnico tem recebido visitas de amigos mais próximos, que vão passar mensagens de confiança à família.

O filho de Lula, Luís Eduardo, o tem acompanhado Lula de perto e se mostrou um tanto aborrecido com o que vê falar de comentários em redes sociais. "O pessoal fala demais, exagerando o quadro e comentando coisas que não têm nada a ver. O meu pai está sedado, entubado, porque o procedimento cirúrgico não foi pequeno, mas tudo o que era possível ser feito por ele está sendo feito. A unidade de AVC do HGF é uma referência na América Latina", disse Luís Eduardo.

Luís também procurou desmentir boatos sobre as condições em que se encontra Lula Pereira: "Não há problema quanto ao atendimento que está sendo dado a ele. É igual ao de qualquer paciente nessa unidade de saúde, mas ele tem plano de saúde e só veio para o HGF porque aqui é o melhor local do Estado para alguém ser atendido, quando o assunto é AVC. Tudo o que a ciência dos homens pode fazer está sendo realizado com ele, resta agora a ciência do Homem lá de cima", completou Luís Eduardo.

Lula Pereira vai ficar ainda mais alguns dias na UTI para que possa reduzir o edema cerebral e seu quadro que é estável, avance para as melhoras que os médicos almejam. "O meu pai, agora, depende também das nossas orações, os familiares, amigos e admiradores do seu trabalho", concluiu Luís Eduardo.