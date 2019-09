Luiz Otávio volta a treinar e vira opção no Ceará contra o Corinthians

O zagueiro Luiz Otávio evoluiu no tratamento da lesão e voltou a trabalhar com bola junto do elenco do Ceará nesta terça-feira (3), no CT de Porangabuçu. O defensor, que sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o São Paulo, estava realizando trabalho regenerativo e participando de atividade em campo isolado.

Na atividade, o técnico Enderson Moreira contou com os retornos do lateral-direito Samuel Xavier, do volante Ricardinho, do meia Lima e do atacante Leandro Carvalho. Todos estão à disposição para o jogo contra o Corinthians no sábado (7), às 11 horas, em Itaquera, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Durante a semana, a comissão técnica definiu que os treinos serão no turno da manhã para que o grupo se acostume com o horário e as condições climáticas da próxima partida. A equipe embarca para São Paulo na quinta-feira (3), às 15h30, e encerra preparação para o duelo no CT do Palmeiras.

Na tabela, o Ceará é a 14ª, com 20 pontos, e vem de derrotas consecutivas para São Paulo, Flamengo e Athletico/PR. Já o Corinthians está em 3ª, com 31 pontos, e venceu o Atlético/MG por 1 a 0 na última rodada.

Palestra de Gaciba

A sede do Alvinegro de Porangabuçu também recebeu o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. O clube recebeu uma palestra sobre regras, conduta dos árbitros em campo e os critérios e usos do VAR. Na tarde desta terça (3), o dirigente segue para a sede do Fortaleza e, à noite, fala a um grupo de árbitros da Federação Cearense de Futebol (FCF).