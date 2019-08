Luiz Otávio volta a treinar e pode ser opção contra o Flamengo

O Ceará ganhou o reforço do zagueiro Luiz Otávio para o jogo contra o Flamengo. Sem treinar por dois dias, o atleta voltou a participar dos trabalhos no campo nesta quinta-feira (22), ainda em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo. Com quadro clínico estável, a expectativa é que o defensor esteja disponível na partida de domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro.

Durante a atividade no CT de Porangabuçu, o técnico Enderson Moreira também contou com o retorno do atacante Felippe Cardoso, que havia sido poupado por desgaste físico. Para o confronto, todos os 50 mil ingressos foram comercializados, o que pode gerar o recorde de receita e público do futebol cearense em 2019. O meia Lima destacou a força da torcida alvinegra na busca pela 4ª vitória seguida da equipe em casa - venceu Palmeiras, Fortaleza e Chapecoense, respectivamente.

"Que bom que já esgotaram os ingressos. A gente sabe da importância do nosso torcedor. Quem vem jogar aqui sente isso. A gente está confiante e espera conquistar os três pontos", destacou.

Na tabela, o Vovô ocupa a 11ª posição, com 20 pontos. Já o Flamengo é o vice-líder, com 30. A partida terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e cobertura em tempo real no GloboEsporte.com/ce e Diário do Nordeste.