Luiz Otávio volta a treinar com bola e pode reforçar o Ceará contra o Atlético-MG

O zagueiro Luiz Otávio pode estar voltando aos gramados. Na tarde desta quinta-feira (26), o elenco do Ceará se reapresentou em Porangabuçu, após o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, e o defensor realizou trabalho de bola junto com o restante do elenco. Com isso, deverá ser opção para o técnico Enderson Moreira para a partida contra o Atlético-MG, às 19 horas do próximo domingo (25).

A última partida de Luiz Otávio foi contra o São Paulo, no dia 18 de agosto. Neste jogo, ele sofreu entorse no tornozelo e a expectativa era de que o defensor retornasse após duas semanas de recuperação, contra o Corinthians. Porém, Luiz Otávio havia voltado a trabalhar em campo com bola junto ao restante do elenco e sofreu uma nova lesão, desta vez na parte anterior da coxa esquerda.

Uma das principais peças do Vovô, o zagueiro ficou de fora das últimas seis rodadas. Nestes jogos, o Ceará não venceu nenhum, acumulando três derrotas e três empates.

Sem Luiz Otávio, Tiago Alves foi mantido na zaga ao lado de Valdo.

Ceará e Atlético-MG se enfrentam às 19 horas do próximo domingo (29), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo que promete muita tensão. O Vovô não vence há sete jogos, enquanto o time mineiro vem de seis derrotas seguidas.