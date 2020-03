Luiz Otávio treina normalmente e Ceará divulga boletim do Departamento Médico

Além da presença do lateral-esquerdo Alyson, a quinta-feira (5) teve outras novidades no Ceará. A principal delas foi uma boa notícia ao torcedor alvinegro. O zagueiro Luiz Otávio, recuperado, treinou normalmente com o restante do elenco.

O defensor ficou fora da última partida do Vovô, contra o River-PI, por conta de trauma na coxa esquerda. Mas deve estar à disposição de Enderson Moreira para o jogo contra o Atlético-CE, no domingo (8), pelo Campeonato Cearense.

Além de Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e os volantes Charles e William Oliveira, que ainda se recuperam de infecção viral, também participaram de parte do treino. Também com virose, Lucas França faz trabalhos na academia.

Já o atacante Rick segue em período de transição, se recuperando de lesão na musculatura posterior da coxa direita. Enquanto o zagueiro Garbriel Lacerda realizou nesta manhã artroscopia para o menisco direito, recebe alta médica e inicia fisioterapia na sexta-feira (6). A lesão do zagueiro ocorreu na semana passada.