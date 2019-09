Luiz Otávio sofre nova lesão e desfalca o Ceará por 3 semanas

Luiz Otávio será ausência na equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro por mais três semanas, confirmou o médico do clube Dr. Daniel Gomes. O zagueiro vinha se recuperando de uma entorse sofrida na derrota contra o São Paulo, no Morumbi, mas acabou lesionando a parte anterior da coxa esquerda no treino da última quarta-feira (4).

"Ontem (quarta-feira) após um treino de finalização ele sentiu um desconforto na parte anterior da coxa e teve uma lesão no reto femural. Então, provavelmente nas próximas três semanas ele deve ficar de fora do Ceará", confirmou Dr. Daniel Gomes.

Uma das principais peças do Vovô, o zagueiro ficou de fora das últimas duas partidas onde o Alvinegro acabou derrotado por Flamengo, na Arena Castelão, e Athletico-PR, na Arena da Baixada. O zagueiro quase foi confirmado para o duelo contra os cariocas, mas acabou sendo poupado.

"Nas duas últimas partidas ele ficou de fora por causa do entorse no tornozelo, a previsão era que ele ficasse de fora por duas semanas", disse o médico alvinegro.

Sem o defensor, Tiago Alves deve ser mantido na zaga com Valdo. Será a terceira partida seguida do camisa 36 como titular na Série A.

No sábado (7), o Ceará enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, às 11h, pela 18ª rodada do Brasileirão.