Luiz Otávio sobre Clássico-Rei: "na nossa casa e estádio, quem tem que mandar somos nós"

Jogando com titulares, o Ceará empatou com o Atlético Cearense na Arena Castelão, nessa quarta-feira (6), e desperdiçou a chance de garantir classificação antecipada para a semifinal do Estadual. Uma nova oportunidade surge agora no domingo, diante do Fortaleza, em jogo que marca o centenário do Clássico-Rei. O zagueiro alvinegro Luiz Otávio tratou de acender ainda mais a rivalidade ao declarar quem manda no confronto, apesar da equipe tricolor ser a mandante.

>Após empate, Lisca é flagrado chamando técnico do Atlético-CE de "babaca"

>Ceará empata com Atlético/CE e permanece na liderança da 2ª fase do Estadual

"É um clássico, um jogo que mobiliza a cidade inteira. Na nossa casa e no nosso estádio, quem tem que mandar somos nós. Só vamos conseguir isso se impondo, claro, respeitando o adversário. Clássico sempre tem suas surpresas, mas esperamos fazer um grande jogo", afirmou.

Liderando o Campeonato Cearense com 11 pontos (3V/2E), o Vovô precisa de mais um triunfo para avançar ao mata-mata. Apesar da semana decisiva, entre partidas da Copa do Brasil e Nordestão, o técnico Lisca definiu força máxima contra a equipe tricolor, que ocupa a 5ª posição com sete na tabela. Titular absoluto, Luiz Otávio se colocou à disposição para o confronto.

"É um jogo que todo jogador quer jogar. Precisamos construir uma semana de trabalho eficiente para fazermos um bom jogo. Vamos estudar o adversário", finalizou.

Confira jogos

Domingo (10)

Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, às 17h | Campeonato Cearense

Quarta-feira (13)

Corinthians x Ceará, a definir | Copa do Brasil

Domingo (17)

Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, às 18h | Copa do Nordeste