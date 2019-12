Luiz Otávio prega respeito ao Corinthians, mas avisa: "Temos que ganhar de qualquer jeito"

Um dos principais destaques desde que chegou ao Ceará, na temporada de 2017, Luiz Otávio afirmou, em coletiva realizada na sede do clube na tarde desta terça-feira (3), que a equipe precisa vencer o Corinthians "de qualquer jeito". O confronto, válido pela 37ª rodada do Brasileirão, acontece às 19h30, desta quarta-feira (4), na Arena Castelão.

"No nosso compromisso de amanhã contra o Corinthians, independente de qualquer coisa, não passa outro resultado pela nossa cabeça que não seja a vitória. Ainda mais agora com o campeonato faltando duas rodadas só. Trabalhar bastante, dar o melhor e fazer o melhor pra gente fazer um bom jogo e ganhar esse jogo contra o Corinthians. Lógico que respeitando a equipe deles também, mas temos que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Não sei como, mas temos que ganhar de qualquer jeito", afirmou o defensor alvinegro.

Em situação delicada na disputa nacional, o Vovô ocupa a 16ª posição da tabela com 36 pontos. Primeiro dentro da zona de rebaixamento, em 17º, o Cruzeiro tem 38. Adversários diretos, as duas equipes brigam para evitar o rebaixamento para à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Pela grande do Corinthians e do Ceará, vai ser um grande jogo e com estádio cheio. A cabeça tem que estar boa, concentrado em fazer o melhor. Não temos mais margem pra muita coisa que a gente acabou fazendo e que não deu certo. Agora é trabalhar bastante, focar, descansar e treinar pra colocar tudo em prática do que o Argel está passando pra gente", disse o zagueiro.

Com pouco tempo de comando, o treinador Argel Fucks, que foi anunciado oficialmente na última quinta-feira (28), recebeu elogios de um dos principais nomes do atual elenco alvinegro. "É um cara que chegou motivando todo mundo. Era o que precisávamos. É esse espírito que é o Ceará. De guerra, batalha. Ele chegou chegando", disse. E finalizou, falando sobre o carinho que tem recebido dos torcedores.

"Um dia desses fui ao shopping comprar uma coisa para minha esposa que iria viajar e falei com várias pessoas. 'Pô, estou aqui desde 2017 e ninguém tirava foto comigo'. Mas agora se eu for ao shopping ou qualquer lugar, dificilmente eu ando. Então é algo para ficar feliz, porque é um sinal que tenho feito um bom trabalho. Para mim é um prazer servir de inspiração e exemplo".

Nesta quarta-feira (4), Ceará e Corinthians se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 19h30, na Arena Castelão.