Luiz Otávio marca duas vezes e divide feito com equipe: "Gol não foi só meu"

Herói na virada do Ceará sobre o Bahia, em Pituaçu, na noite desta segunda-feira (21), pela 28ª rodada do Brasileirão, Luiz Otávio comemorou o feito, mas fez questão de dividir com os companheiros de equipe.

"Acho que Deus escolhe o momento certo. Acho não, tenho certeza. Eu tenho uma coisa comigo que a fé é sobre coisas que a gente não consegue ver ainda, mas espera. A gente esperava sair dessa situação hoje com muita fé, com muita garra. O gol não foi só meu, mas de todos os meus companheiros. Eles sabem a luta que eu vinha para perseguir para fazer um gol. Fiz no momento certo. A luta é também de toda torcida que estava torcendo, mandando pensamento positivo", comentou o zagueiro.

Luiz Otávio fez apenas seu terceiro jogo depois de voltar de duas lesões - tornozelo e muscular - e ter passado 10 rodadas ausentes. Com seu retorno ao time, foi visível a evolução da equipe no setor defensivo. Bastante emocionado após o apito final, o jogador foi às lágrimas ainda no gramado e "presentou" seus familiares com os gols e lembrou da falha que cometeu na derrota para o Atlético-MG.

"(O gol) demorou (a sair), mas fiz para minha esposa, meu filho e todos que estão torcendo por mim. Vamos continuar porque a luta não acabou. É um momento especial. Fazer dois gols no finalzinho do jogo igual já levamos.. Eu já falhei em jogo que a gente perdeu no fim, que foi contra o Atlético-MG. Agora fazer dois gols e sair vitorioso.. A gente sabia da importância dessa partida. Só tenho que glorificar a Deus que me deu o dom de jogar futebol. A gente tem que trabalhar para continuar firme porque, como eu disse, a luta ainda não acabou, tem muito jogo pela frente, mas creio que vamos sair dessa situação", finalizou o zagueiro.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (26), quando recebe o Vasco, as 17h, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.