Luiz Otávio mantém preparação física durante quarentena: "Exercitando corpo e mente"

O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, tem se exercitado em casa durante a pandemia do novo coronavírus. No domingo (25), o atleta do Vovô divulgou nas redes sociais os trabalhos físicos.

"Exercitando o corpo e a mente", escreveu o "xerife" Alvinegro.

Com as competições suspensas pela CBF, o jogador segue uma cartilha de orientações do clube. O objetivo é retornar os treinos em casa com a melhor forma física possível.

"Enquanto nossas rotinas não normalizam, é importante encontrar uma maneira de manter nossa determinação em dia. Aqui o trabalho não parou e vai continuar firme", disse.