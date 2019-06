Luiz Otávio espera um Ceará mais efetivo após retorno da Série A

O Ceara retornou aos treinos na segunda-feira, e terá cerca de 20 dias até o duelo contra o Fluminense no Maracanã, no dia 15, às 20 horas, buscando a reabilitação na Série A após 3 jogos sem vencer e apenas um ponto conquistado.

Embora a campanha do Vozão seja regular para o objetivo do clube, a permanência, em 13º com 10 pontos, o zagueiro Luiz Otávio espera um Ceará mais efetivo na sequência do certame. Ele lembrou que nas 9 rodadas que fez, o time deixou de ganhar pontos ao desperdiçar oportunidades e falhar em momentos cruciais na defesa.

"Pelo que produzimos poderíamos ter terminado melhor, acabando essas 9 rodadas em uma posição mais acima. Deixamos resultados deixamos escapar, por detalhes, falta de concentração a mais. Não fomos tão bem contra o Vasco, estivemos muito abaixo, temos consciência disso. Serviu de aprendizado e não podemos deixar passar mais, cada jogo é mais ainda uma decisão de campeonato. Não podemos perder pontos no final como diante do Atlético e do Goiás. Acredito que chegaremos com mais maturidade e controlar mais o jogo, podemos aplicar melhor no jogo, experiencias que já vivemos nas 9 rodadas, fazer nosso jogo com mais eficiencia"..

Suspenso contra o Fluminense ao receber o 3º cartão amarelo diante do Vasco, rodada antes da parada, Luiz Otávio espera voltar melhor diante do Palmeiras, no dia 20 no Castelão.

"Não vou poder jogar contra o Fluminense por 3º cartão. Então, é trabalhar um pouco mais que os outros companheiros. Não queria ficar fora, mas como estou suspenso, é torcer para os companheiros. Queria jogar contra o Fluminense, mas por quem o professor optar, vai dar conta do recado".