Luiz Otávio e Willian Popp treinam e devem ser novidades no Ceará contra o Avaí

O Ceará deve ter mudanças no time titular que enfrenta o Avaí, domingo (13), pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro. Durante atividade realizada nesta sexta-feira (11), no CT de Porangabuçu, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Willian Popp treinaram com o plantel principal. Em coletiva, o técnico Adilson Batista ainda comentou sobre o uso de três volantes, mesma formação que atuou na derrota para o Grêmio em Caxias do Sul.

"Posso trabalhar com Fabinho, Ricardinho ou Pedro Ken. Tenho hoje e amanhã para definir. Faz parte, temos vários pendurados. Pode acontecer e não podemos lamentar. Temos que buscar alternativas. Estou confiante em quem vai substituí-los", explicou.

Para a partida na Arena Castelão, às 16 horas, o comandante alvinegro não conta com o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira, ambos suspensos. Caso Luiz Otávio se confirme no time, o atleta retorna aos gramados após quase dois meses - se lesionou inicialmento no dia 18 de agosto, contra o São Paulo. Já Popp, que esteve no banco de reservas nas duas últimas partidas, entra em campo para a estreia.

Anunciado para a posto de Enderson, Adilson Batista tem dois jogos à frente do Ceará Foto: Israel Simonton / Ceará

A expectativa é que as alterações façam o Vovô melhorar de rendimento, já que o time não vence há 10 jogos e entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 23 pontos. Atletas e comissão técnica foram até recebidas com protestos por parte dos torcedores no Aeroporto de Fortaleza. Adilson Batista cobrou mais apoio das arquibancadas.

"Espero o que vi ano passado. O verdadeiro torcedor do Ceará, apaixonado, tem que ajudar, é função dele. Tem que incentivar. Então vamos dar as mãos, ser amigos, precisamos desse empurrão. Sei que ele está magoado, está chateado com os jogos sem vencer. Mas ele já vivenciou isso ano passado, esperamos que ele ajude a gente", declarou.

Na tabela, o Avaí é o vice-lanterna da competição, com 17 pontos, e está há quatro jogos sem vencer. O clube catarinense anunciou a saída do técnico Alberto Valentim e deve enfrentar o Ceará com um interino à beira do gramado.