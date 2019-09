Luiz Otávio é dúvida no Ceará contra o Corinthians

O zagueiro Luiz Otávio participou de treino com bola, nesta quarta-feira (4), no CT de Porangabuçu, mas segue como dúvida no Ceará para o jogo contra o Corinthians. Se recuperando de uma torção no tornozelo direito, o jogador também participou de uma atividade com fisioterapeutas antes de ser integrado ao grupo principal.

A contusão ocorreu contra o São Paulo, no dia 18 de agosto, quando deixou o campo ainda no 1º tempo. Desde então, tem realizado tratamento intensivo em três turnos. O Diário do Nordeste apurou que Luiz Otávio não sente mais dor, no entanto, a avaliação do departamento médico do clube aponta a lesão.

Caso o zagueiro não esteja disponível, o técnico Enderson Moreira deve manter Tiago Alves como o substituto, junto do companheiro Valdo. A presença do defensor na lista de relacionados será definida na quinta (5), quando a delegação embarca para a capital paulista, às 15h30. O jogo com o Corinthians está marcado para sábado (7), às 11 horas, em Itaquera, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Na tabela, o Ceará é o 14º, com 20 pontos, e vem de derrotas para São Paulo, Flamengo e Athletico/PR. Já o Corinthians está em 3ª, com 31 pontos, e venceu o Atlético/MG por 1 a 0 na última rodada.