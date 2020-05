Luiz Otávio, do Ceará, representa o Alvinegro no torneio virtual Futebol de Casa

Enquanto a bola não rola, os boleiros voltam as atenções para as disputas virtuais. E o torcedor do Ceará poderá ficar ligado que terá um representante em uma disputa nacional. O zagueiro Luiz Otávio, capitão do Alvinegro, representará a equipe no ‘FC: Futebol de Casa’, torneio online entre jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo com transmissão do SporTV e do Globoesporte.com.

A disputa será dividida em duas chaves. No grupo A, estarão o meia Jean Pyerre, do Grêmio; o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará e o meia Nenê, do Fluminense. No B, o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, que foi vice-campeão na primeira semana, terá a companhia do volante Gabriel, do Corinthians; e do goleiro Jaílson, do Palmeiras.

Em confrontos de 15 minutos, todos jogam contra todos dentro de seus grupos. Os dois melhores colocados avançam para a fase final.

"Estou muito feliz em estar representando o Ceará no Futebol de Casa e espero mandar bem. Conto com a torcida de toda a Nação Alvinegra", disse o zagueiro.

Esta será a segunda semana da competição, que teve, na passada, o zagueiro Bruno Fuchs, do Internacional, como campeão. Quem vencer esta etapa decidirá o título com o defensor do Colorado.

“São novos jogadores chegando para a brincadeira e tenho certeza que vamos descobrir talentos do futebol eletrônico. Um dos destaques desta semana é a presença de Corinthians e Palmeiras no mesmo grupo, o que significa que teremos o primeiro clássico regional do FC: Futebol de Casa”, analisa Everaldo Marques, que comanda as transmissões no SporTV e no Globoesporte.com ao lado do comentarista Murilo ‘Muuh Pro’, o maior youtuber de futebol eletrônico do Brasil, com mais de 2,7 milhões de seguidores.

FC: FUTEBOL DE CASA



QUINTA-FEIRA, dia 21, a partir de 17h30:

Guga (Atlético-MG) X Jaílson (Palmeiras)

Jean Pyerre (Grêmio) x Luiz Otávio (Ceará)

Jean Pyerre (Grêmio) x Nenê (Fluminense)



SEXTA-FEIRA, dia 22, a partir de 17h30:

Guga (Atlético-MG) x Gabriel (Corinthians)

Jaílson (Palmeiras) x Gabriel (Corinthians)

Nenê (Fluminense) x Luiz Otávio (Ceará)



SÁBADO, dia 23, a partir de 16h30:

Semifinais

Final

Disputa pelo Controle de Ouro: Bruno Fuchs (Internacional) x Campeão da Segunda Semana