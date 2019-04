Luiz Otávio deixa derrota para Náutico no passado e afirma: 'a vida é feita de escolhas'

Um dos principais destaques do Ceará neste início de temporada, Luiz Otávio deu entrevista coletiva na sede do clube, na tarde desta terça-feira (9), e deixou a derrota para o Náutico, no último sábado (6), que resultadou na eliminação da equipe na Copa do Nordeste, para o passado. O jogador foi poupado e não esteve em campo no confronto contra a equipe pernambucana.

"A derrota para o Náutico passou. Eu poderia fazer um discurso que comprometeria muita coisa. Nós temos união e vontade de vencer! Infelizmente a vida é feita de escolhas, acertos e erros. Eles servem para termos experiência", disse o zagueiro do Vovô.

Luiz Otávio chegou ao Ceará no início de 2017, conquistando, naquele ano, o título de campeão do Cearense e o acesso à elite do futebol nacional. Em 2018, o defensor ajudou o Vovô na campanha do bicampeonato do Estadual e a garantir permanência na Série A do Brasileirão.

"Convencendo ou não, a gente precisa ganhar o jogo. Dá uma vaga na final, a chance de vencer um tri-campeonato. Isso para mim vai ser importante, pois estava nos dois outros títulos estaduais. Quero fazer história com a camisa do Ceará", afirmou o zagueiro.

O Ceará recebe, às 21h30 desta quarta-feira (10), o Floresta, na Arena Castelão, pelo jogo de volta do Campeonato Cearense. O Vovô precisa apenas de um empate para passar para a fase final da competição.