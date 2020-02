Luiz Otávio comemora gol marcado no jogo passado e elogia recomeço de trabalho de Enderson no Ceará

Zagueiro titular e agora capitão do Ceará, Luiz Otávio marcou seu 7º gol com a camisa alvinegra na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino/PA, pela Copa do Brasil. Em coletiva nesta sexta-feira (14), o atleta comemorou o tento e afirmou que treina as subidas ao ataque para marcar outros durante 2020.

"Foi um gol importante para mim. Consegui finalizar bem. É uma coisa que eu me cobro bastante e treino isso também. Fui feliz, graças a Deus pude ajudar minha equipe a sair com o resultado positivo. Minha primeira obrigação é defender bem, mas se eu tiver a oportunidade de ir para frente e concluir com gol eu farei. Espero que possa ser o primeiro de muitos nesse ano", falou o camisa 13.

O triunfo da última quarta-feira marcou a reestreia do treinador Enderson Moreira no comando no Vovô. Desligado do clube desde outubro do ano passado, o técnico retornou depois de um perído de estudos na Europa, onde visitou o centro de treinamento do Chelsea, na Inglaterra. Esse intercâmbio foi destacado por Luiz Otávio como elemento que agrega muito ao desempenho do técnico, que ganha uma nova chance no começo deste ano.

"O Enderson é um estudioso e o fato de ele ter ido buscar conhecimento fora faz com que ele já volte com ideias novas. Com certeza só com tempo vai dar para ele trabalhar e implantar o que ele aprendeu. Mas ele tem dado bastante confiança para gente e pedido, cobrado. Ele não impõe a gente a fazer nada. Ele quer que a gente acredite que possamos fazer isso", disse o defensor.

Titular absoluto da zaga do Alvinegro, o capitão analisou a concorrência pela posição como muito positiva dentro da equipe.

"A disputa sadia é sempre válida. Quem ganha é o Ceará. Eu, o Brock, o Tiago, o Lacerda, todos estão agregados e tentando contribuir de alguma maneira. Quem não joga acaba motivando o companheiro. Quem está dentro não quer sair, e quem está fora quer entrar", comentou Luiz.

O próximo compromisso do Vovô é neste sábado (15), contra o Bahia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, às 16h, na Arena Castelão.