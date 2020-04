Luiz Otávio avalia temporada e explica permanência no Ceará: "Tenho gratidão"

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio confirmou a recusa de propostas para deixar o clube em 2019. Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, o atleta revelou ter ofertas de times como Flamengo e Corinthians, mas reforçou o sentimento de gratidão com a diretoria do Vovô.

"Muitas (ofertas) chegaram direto ao clube, outras com o meu empresário. Mas minha preocupação sempre foi jogar futebol, deixa essa parte para o meu empresário. Tenho um bom relacionamento com o Robinson, mas não é só o presidente me ajudou muito, tenho gratidão a outras pessoas dentro do clube. Infelizmente não aconteceu, tinha que pagar a multa e não pagaram, aí permaneci no Ceará. Estou feliz, tenho planos mais altos no Ceará", afirmou.

O contrato de Luiz Otávio se encerra no fim de 2021. Com 31 anos, o defensor atuou em 11 partidas na temporada e marcou um gol. E o ano foi marcado por superação do atleta, que falhou nos primeiros jogos de 2020.

"Acho que poderia ter dado mais, não pelas falhas contra o Oeste porque se fosse só as falhas não chegaria onde cheguei, mas foi o fato de não estar no meu melhor, não conseguir desenvolver o melhor futebol. Isso não me abalou porque eu podia melhorar, evoluir, e trabalhando na parada foi bom porque eu poderia me cobrar e saber o que pode melhorar, em alguns jogos eu poderia mantive o padrão, outros não. A gente não é máquina, é ser humano, tem que controlar a parte física e técnica", apontou.

No aguardo da liberação das atividades no clube, o jogador segue os treinos em casa. O Diário do Nordeste revelou, nesta terça-feira (28), o protocolo médico elaborado pela diretoria do Ceará para receber os atletas com segurança no retorno dos treinos. A CBF suspendeu as competições e espera aval das entidades sanitárias para manter o calendário de jogos.