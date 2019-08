Luiz Otávio acredita em boa fase do Ceará contra o São Paulo: "Estamos confiantes"

Os objetivos do Ceará na Série A do Brasileiro são grandes. Após permanecer na elite com sacrifícios em 2018, o Vovô projeta agora garantir uma vaga na Sul-Americana ou pré-Libertadores, bem longe da zona de rebaixamento. A estimativa, no entanto, está sendo bem conduzida até a 14ª rodada, com o Vovô ocupando a nona posição, com 20 pontos - quatro atrás do G6 da competição.

Conquistando duas vitórias consecutivas, diante de Chapecoense e Fortaleza, equipe se prepara agora para enfrentar um desafio maior contra o São Paulo, no domingo (18), às 16 horas, no Morumbi. Titular absoluto com o técnico Enderson Moreira, o zagueiro Luiz Otávio acredita que o jogo pode elevar o Alvinegro de Porangabuçu de patamar na competição.

“É um jogo difícil, eles vêm motivados por terem ganhado um clássico, mas sabemos das precauções que temos de tomar. Estamos confiantes por tudo que produzimos no treinamento. Eles estão jogando em casa, mas é sempre bom jogar contra o São Paulo. O futebol do Nordeste aparece pouco, mas se a gente continuar com foco, pés no chão, e não vendo o adversário como bicho papão, podemos mudar esse cenário”, analisou.

Titular em 13 partidas no Brasileirão, Luiz Otávio chega no confronto com o tricolor paulista pendurado. Questionado se está preocupado com uma possível suspensão, o zagueiro afirmou que não vai fazer falta na partida e espera um São Paulo com força máxima para aumentar o nível do jogo.

“Com todo respeito, o Juanfran, eu acompanha faz tempo, antes de jogar profissionalmente. O Daniel Alves, está na Seleção, e eles têm tantos outros com qualidade. Dependendo do jogador, a qualidade aumenta, e isso é sempre bom porque quando aumenta a dificuldade podemos fazer história no jogo”, brincou

A partida entre São Paulo e Ceará será transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares e Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste e o GloboEsporte.com/CE também acompanharão através do tempo real.