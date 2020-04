Luiz Henrique explica rotina de treinos e garante: “Vamos voltar com tudo”

A trajetória de Luiz Henrique no Fortaleza foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Recém-chegado, o volante formado na base do Flamengo atuou apenas 45 minutos pelo novo clube. Mesmo assim, garante foco máximo no retorno dos treinos.

“A expectativa é boa, como foi na apresentação no clube. Estava com vontade de conhecer o grupo, comissão técnica, todos maravilhosos. A diretoria tem um pessoal do bem e humilde. A pandemia vai passar e vamos voltar com tudo. Foco, força e fé”, afirmou.

A contratação surgiu como uma aposta do departamento de futebol tricolor. Com 21 anos, o atleta assinou contrato até o fim de 2021. E enquanto o calendário de jogos segue suspenso pela CBF, Luiz Henrique mantém a forma física em casa.

“As atividades estão sendo realizadas, sigo orientações do departamento físico do Fortaleza. Na parte da tarde treino na caixa de areia, de manhã treino no campo aqui do lado de casa”, explicou.

O elenco do Fortaleza está de férias até o dia 30 de abril. Após o período, o time deve adotar o uso da licença remunerada aos jogadores se não houver perspectiva de competição.