Luiz Henrique é regularizado pelo Fortaleza e pode estrear no Clássico das Cores

O técnico Rogério Ceni ganhou mais uma opção para montar o meio de campo do Fortaleza. Nesta segunda-feira (2), o jovem Luiz Henrique teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e com isso está apto a atuar pelo Tricolor.

O meio-campista de 20 anos, contratado junto ao Flamengo, pode estrear já nestar quarta-feira (4), quando o Fortaleza entrará em campo para enfrentar o Ferroviário, em Clássico das Cores válido pelo Campeonato Cearense. A partida será às 21h30min, no PV.

Luiz Henrique é meia de origem, mas atua também como volante, se juntando a Juninho, Felipe, Nenê Bonilha, Derley e Michel como opções do setor. A utilização do atleta agora dependerá do técnico Rogério Ceni.

O jovem foi contratado em janeiro pelo Tricolor, mas só chegou ao clube em fevereiro e foi apresentado um mês depois.

“Vim para somar, vim para ganhar títulos. O que o Rogério Ceni precisar, estou disposto. Minhas características são muito técnicas, tenho intensidade jogando com e sem a bola e uma boa finalização de fora da área”, disse Luiz Henrique em sua apresentação.

O atleta tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2021 e o Leão do Pici é detentor de 60% dos seus direitos econômicos.