Luiz Henrique chega ao Fortaleza e promete conquistas: "Vim para ganhar títulos"

O Fortaleza apresentou nesta quinta-feira (20) o volante Luiz Henrique, novo reforço do clube para a temporada. Aos 20 anos, o atleta é cria da base do Flamengo e assina contrato até o fim de 2021 - o Leão ficou com 60% dos direitos econômicos, enquanto 40% são do rubro-negro. Natural do Rio de Janeiro, o recém-chegado se apresentou como um jogador versátil e que chega para brigar por títulos.

“Vim para somar, vim para ganhar títulos. O que o Rogério Ceni precisar, estou disposto. Minhas características são muito técnicas, tenho intensidade jogando com e sem a bola e uma boa finalização de fora da área”, explicou.

Luiz Henrique já participa dos treinos com o elenco profissional Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Multicampeão nas divisões de acesso ao profissional, Luiz Henrique participa dos treinos com o grupo desde quarta (19), com atividade no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Apesar do Leão ser apenas o segundo time na carreira, o volante ressaltou que conhece o clube e espera adquirir experiência sob o comando de Rogério Ceni.

"A expectativa é a melhor possível, eu garoto e o Ceni experiente, com tantos títulos que já ganhou e já está com muito tempo no Fortaleza, todos amam ele. Tudo que estão depositando em mim, vou mostrar dentro de campo para mostrar que valeu a pena. Só tenho que aprender com Ceni, a diretoria e a comissão técnica", declarou.

Luiz Henrique vai usar o número 88 na equipe, antes era dono da camisa 10. Em 2020, participou de duas partidas pela Taça Guanabara com o time profissional do Flamengo. A estreia pelo Fortaleza irá ocorrer apenas após o duelo com o Independiente-ARG na quinta (27), às 21h30, na Arena Castelão, pela Sul-Americana.

Confira outros pontos da entrevista

Posição

"Eu comecei como meia. Atuou uns quatro ou cinco anos, inclusive sub-15 e sub-17. No segundo ano de juniores, o professor (do Flamengo) começou a me utilizar como segundo volante e eu gostei porque sou muito intenso com e sem a bola. No profissional agora, joguei de 10, mas estou mais acostumado a jogar de segundo volante".

Torcida

"Conheço o Fortaleza através das redes sociais. Tem uma torcida apaixonada, que lota o estádio. Fiquei sabendo que tem uma estrutura extraordinária e vi isso ontem quando fiz o meu primeiro treino".