Luiz Adriano volta a treinar no Palmeiras e deve ser opção contra o Ceará

O atacante Luiz Adriano foi a grande novidade do treino do Palmeiras nesta quinta-feira (31). Recuperado de lesão muscular, o centroavante participou das atividades com bola. Isso significa que ele poderá retornar ao time titular na partida diante do Ceará, sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, pela Série A do Brasileiro.

Luiz Adriano não atua desde 9 de outubro, quando a equipe foi derrotada pelo Santos. O atleta foi substituído no 1º tempo por conta de uma lesão muscular. Nesse recorte do torneio, o Palmeiras somou quatro vitórias (Botafogo, Chapecoense, Avaí e São Paulo) e um empate (Athletico-PR).

Com a ausência, Deyverson ganhou espaço. Na vitória sobre o São Paulo por 3 a 0 o atleta chegou ao 100º jogo com a camisa alviverde e teve boa atuação, a exemplo do que havia acontecido na vitória diante do Avaí.

Opções no ataque

Depois de um jejum de quatro meses, Deyverson retomou o bom momento. Entre as outras opções do elenco, Borja está em baixa e Henrique Dourado ainda não foi titular desde que se recuperou de uma fratura na tíbia direita.

O volante Ramires participou do aquecimento ao lado dos demais companheiros. Além disso, realizou uma atividade física isolada. Os titulares do Palmeiras na vitória sobre o São Paulo ficaram na parte interna da Academia de Futebol.