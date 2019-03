Luis Enrique convoca seleção espanhola e deixa Isco fora da lista

Isco pagou o preço de pouco ser aproveitado pelo técnico Santiago Solari, demitido recentemente, no Real Madrid. Nesta sexta-feira (15), o técnico Luis Enrique anunciou a lista de convocados da seleção espanhola para os seus primeiros compromissos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 e não o incluiu.

Além de Isco, a relação para os compromissos contra Noruega e Malta, que serão realizados neste mês, tem outras ausências de peso, como as de Koke, Saúl Ñiguéz e Thiago Alcantara. Já Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Diego Costa, Iago Aspas e Diego Llorente não poderiam ser convocados por causa de lesões.

Isso abriu espaço para a convocação de nomes inesperados. Assim, Luis Enrique chamou Jaime Mata, do Getafe, Sergi Gomez, do Sevilla, Sergio Canales, do Betis, Fabian Ruiz, do Napoli, Iker Muniain, do Athletic Bilbao, e Dani Parejo, do Valencia.

Nesta temporada, Isco disputou 26 jogos pelo Real Madrid, mas foi titular em apenas 11 pelo time, que nesta semana substituiu Solari por Zinedine Zidane, que retorna ao clube após deixá-lo ao fim da temporada passada.

O meia, inclusive, muitas vezes ficou fora do banco de reservas em alguns compromissos, o que trouxe rumores sobre a possibilidade de deixar o time. Isco, porém, costumava ser titular no Real Madrid sob o comando de Zidane. E sua presença na seleção nacional não era questionada até agora.

A Espanha vai receber a Noruega em 23 de março, no Mestalla, em Valência, e visitará a seleção de Malta três dias depois.