Luan Carlos fala sobre grande objetivo no Floresta: "conquistar a vaga na Copa do Brasil"

Contratado pelo Floresta no final de junho, Luan Carlos foi apresentado oficialmente, na tarde desta terça-feira (30), no CT do Floresta, na Vila Manoel Sátiro. O técnico, que estava no Atlético/CE, chega ao Verdão tendo como grande objetivo conquistar a vaga na Copa do Brasil de 2020.

"O grande objetivo é conquistar a vaga na Copa do Brasil, porque a gente sabe que essa competição dá uma tranquilidade financeira ao clube na próxima temporada e isso é muito importante. A Copa é cobiçada por todos os clubes brasileiros e aqui no Floresta não é diferente", afirmou o novo técnico do Verdão.

🇳🇫 Luan Carlos fala sobre principal propósito no @FlorestaEC: "conquistar a vaga na Copa do Brasil".



📹: Rafaela Brasileiro / @_rafabrasileiro pic.twitter.com/Dejtj6n6w1 — Jogada (@diariojogada) July 30, 2019

Para conquistar o principal propósito, o time da Vila Manoel Sátiro precisa vencer a Fares Lopes, que teve o Ferroviário como campeão na edição passada. A disputa cearense terá início no dia 18 de agosto.

"A Fares Lopes é um momento de afirmação para o elenco, onde a gente pode introduzir nossas ideias, mas precisamos dos resultados. Sabemos como é o futebol, então vai ser muito importante que a gente consiga um nível de competitividade até a estreia e consiga fazer uma boa competição. Nós vamos com esse grande objetivo, sabendo que vai ser, na minha opinião, a Fares Lopes mais competitiva dos últimos anos. Vai ser um mini Campeonato Cearense", disse.

Após duas temporadas no comando do Atlético/CE, o técnico de 27 anos deixou a Águia da Precabura depois da eliminação nas oitavas de final da Série D para Bragantino. E, por coincidência do destino, a estreia de Luan no Floresta será justamente contra seu ex-clube. Do outro lado, a "lei do ex" também estará em jogo. Raimundinho, ex-Verdão, é quem hoje está à frente do comando técnico da Águia.

"Iniciar a caminhada já contra o Atlético vai ser interessante. A minha gratidão imensa ao Atlético, às pessoas que hoje compõem o Atlético. É um clube que tenho respeito, carinho e admiração e sempre vou ter. É uma história que jamais vai ser apagada. Vai ser uma experiência diferente", disse o técnico, que finalizou brincando. "Espero que a 'lei do ex' funcione para o lado dele".

🇳🇫 Luan Carlos comenta estreia contra @FCAtleticoce, na Fares Lopes, brinca sobre "lei do ex" com Raimundinho: "Espero que funcione para o lado dele".



📹: Rafaela Brasileiro / @_rafabrasileiro pic.twitter.com/DvXgj6XjXg — Jogada (@diariojogada) July 30, 2019

A estreia do Floresta na Fares Lopes será diante do Atlético/CE. A data, que ainda não foi confirmada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), será dia 24 ou 25 de agosto. Horário e local ainda serão divulgados.