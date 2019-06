Luan Carlos espera Atlético/CE mais concentrado para a segunda fase da Série D

Após a derrota para o Central/SC neste domingo (9), o comandante do Atlético Cearense, Luan Carlos, projeta um confronto complicado contra o Bragantino/PA, líder do Grupo A-4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Para ele, foi "o grupo mais disputado da primeira fase", com Ríver/PI, Santa Cruz/RN e Floresta/CE, que se classificou em segundo lugar com 9 pontos, mesmo número do Bragantino.

"Agora começa outro campeonato. O Bragantino tem uma proposta bem interessante. Um desafio muito grande", disse Luan Carlos. O Águia foi líder do Grupo A-5 com 15 pontos, seis a frente do Central. Com somente uma derrota e 12 gols marcados, a equipe cearense tem grande desafio em Bragança, no Pará.

"Nosso time é muito técnico, coloca a bola no chão. Lá vai ser difícil, campo pesado. A gente sabe que o nível de concentração e de intensidade deve ser outro pra jogos que valham algo", falou o técnico.

Para Luan Carlos, o bom trabalho de seu time se dá pela confiança nos atletas dentro de campo, deixando-os livres durante as partidas.

"O grande segredo é entregar pra criatividade e liberdade de nossos jogadores, e pode ter certeza que eles têm soluções muito mais inteligentes que as do treinador. A grande receita desse trabalho é potencializar o que eles têm de bom", concluiu o comandante do Águia.

O Atlético/CE encara o Bragantino/PA no próximo domingo (16), pelo jogo de ida da segunda fase da quarta divisão, com horário ainda a ser confirmado.