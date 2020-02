Livro "Clássico-Rei Centenário" será lançado nesta quinta-feira (6)

Ceará e Fortaleza são os dois maiores clubes do futebol cearense e têm as maiores torcidas do Estado do Ceará. No ano passado, o duelo dos gigantes alencarianos completou um século. E, como homenagem, o alvinegro Thiago Eloi e o tricolor Dorreland Ponte, juntamente com o pesquisador Eugênio Fonseca fizeram a obra "Clássico-Rei Centenário". O livro será lançado às 20h30 desta quita-feira (6), na Livraria Cultura do Shopping RioMar Fortaleza.

As grandes batalhas entre Ceará e Fortaleza de 1919 à 2019 viraram uma bela obra contada por pesquisadores, mostrando a emoção de cada clássico, a paixão de suas torcidas, títulos e as reviravoltas de cada lado através de fotos e depoimentos.

"Das inúmeros histórias contadas, uma delas foi a de uma partida ficar paralisada por vários minutos porque só tinha uma bola em campo e a mesma furou. Então, o jogo teve que ser interrompido", lembrou o pesquisador Eugênio Fonseca. "Espero que os leitores fiquem felizes ao ler o livre, assim como fiquei ao colaborar para o seu desenvolvimento. Foram mais de 30 anos pesquisando sobre o futebol cearenses e os últimos 20 (anos) focado na rivalidade Ceará e Fortaleza. Agora é o momento certo para lançar o livro, já que os dois estão na primeira divisão do futebol brasileiro".

Convidado para participar da contagem das histórias do maior clássico do futebol cearense, Dorelland Ponte já havia escrito uma obra litetária sobre o Tricolor do Pici. "A experiência de mergulhar na história do clássico não foi exatamente uma novidade, pois eu tinha acabado de escrever um detalhado livro sobre a história do Fortaleza. Esse trabalho envolveu uns 15 anos de pesquisa e a minha participação no livro sobre o Clássico-Rei foi, em sua maior parte, baseada no livro sobre o Fortaleza", contou.

Torcedor e historiador do Ceará, Thiago Eloi pôs na obra toda sua paixão e fez inúmeras descobertas. "Existem algumas curiosidades que eu e os outros autores do livro fizemos questão de apresentar ao leitor. Todo torcedor tem o interesse de saber um pouco mais sobre a história dos jogos. Entender como nasceu a rivalidade entre Ceará e Fortaleza é estudar também um pouco do crescimento do futebol alencarino”, disse.

O lançamento da obra "Clássico-Rei Centenário" será nesta quinta-feira (6), às 20h30, na Livraria Cultura do Shopping RioMar Fortaleza.