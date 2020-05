Live de atividades físicas busca arrecadar doações para lar de idosos neste sábado (16)

A partir das 9 horas deste sábado (16), ocorre a Live do Bem Fitness, no canal de YouTube com o mesmo nome, em busca de arrecadar doações para instituições de caridade durante a quarentena.

A ideia surgiu do analista de sistemas e triatleta Luiz Edivam ao acompanhar uma live nas redes sociais da professora de educação física Karine Conrado.

"Conversei com a Karine e as ideias bateram para fazer isso. Começamos com lives de testes e depois conseguimos outros professores, nutricionistas e psicólogos. Essa será a 1ª live. A ideia é fazer uma a cada duas semanas", afirma Luiz.

A live vai contar com profissionais de Educação Física realizando exercícios de 20 a 25 minutos, com foco em Crossfit, Fit Dance, Muay Thai, Pilates e Ritmos. No intervalo de cada professor, um profissional de saúde dará seu depoimento sobre atitudes nesse isolamento social.

Nesta 1ª live, as doações serão destinadas para o Lar de Amparo ao Idoso Aconhego de Santa Terezinha.

A vaquinha para doações da live ao Lar de Idosos pode ser acessada através deste link.