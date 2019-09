Lista: confira sete estrelas internacionais que estão livres no mercado

A janela de transferência na Europa está fechada para Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Apesar do mercado registrar grandes negociações envolvendo estrelas como João Félix, Griezmann, Hazard, De Ligt e Magüire, alguns nomes de destaque internacional estão sem contrato e podem assim um novo vínculo sem que os clubes precisem gastar com a multa rescisória. Confira levantamento realizado pelo Blog do Rafael Reis, do UOL, com sete jogadores nesta situação:

- Claudio Marchisio (ITA) | Meia de 33 anos

Ídolo da Juventus-ITA, clube que defendeu por 13 temporadas, o atleta participou das Copas do Mundo de 2010 e 2014 pela Itália. Sem clube desde o fim da temporada passada, quando deixou o Zenit, da Rússia, afirmou que não deseja voltar ao futebol italiano. O Flamengo surge como um interessado na contratação do jogador.

- Hatem Ben Arfa (FRA) | Meia de 32 anos

Apontado como promessor no início da carreira, recebeu chances no PSG, mas brigou com o treinador e ficou mais de um ano sem atuar. Acabou emprestado ao Rennes, também da França, e acumulou nove gols e seis assistências em 2018. Atualmente desempregado, desperta o desejo de mercados emergentes, como Turquia e Portugal.

- Fábio Coentrão (POR) | Lateral esquerdo de 31 anos

Com passagem pelo Real Madrid-ESP no currículo e duas Copas do Mundo por Portugal, em 2010 e 2014, o lateral chegou a ser sondado pelo Flamengo, mas o acordo não evoluiu. Na última temporada, defendeu o português Rio Ave, que terminou na 7ª colocação do torneio nacional.

- Fredy Guarín (COL) | Meia de 33 anos

Colombiano que fez sucesso ao atuar no Porto-POR e na Inter de Milão-ITA, passou os últimos três anos no Shanghai Shenhua, da China. Liberado ao término do contrato, deseja sair da Ásia e já declarou aceitar negociar com equipes do futebol sul-americano.

- Wilfred Bony (CIV) | Atacante de 30 anos

O centroavante marfinense passou pelo Manchester City, mas não agradou o técnico Pep Guardiola. Estava na segundona inglesa, pelo Swansea City, onde somou um gol em sete partidas. Sem contrato, está treinando no Newport County, que disputa a quarta divisão da Inglaterra.

- Keisuke Honda (JAP) | Meia de 33 anos

Um dos principais jogadores japoneses da história, o ex-Milan está se aventurando em mercados alternativos. Nos últimos três anos, passou pelo Pachuca, do México, e o Melbourne Victory, da Austrália. Atualmente, é técnico da seleção de Camboja e busca um novo clube para atuar.

- Jérémy Ménez (FRA) | Meia de 32 anos

Com passagens por Roma, PSG e Milan, o meia viu a carreira de sucesso entrar em declínio devido ao excesso de lesões. Estava no América do México até a última quinta-feira (29), qunado teve o contrato rescindido. O desejo do atleta é conseguir espaço para recuperar o bom futebol.