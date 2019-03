Lisca sobre confusão no Clássico: "Fortaleza entrou para matar tempo"

O técnico Lisca comentou o que classificou de "quiprocó" no Clássico-Rei deste domingo (17), na Arena Castelão, que terminou em 1 a 1. Ao fim do segundo tempo, Derley e Leandro Carvalho iniciaram uma confusão que por pouco não virou generalizada dentro de campo e paralisou a partida por cerca de 7 minutos.

"Não vi o que aconteceu no quiprocó, mas acho que já passou. Faz parte do clássico, vamos conversar com o Leandro, acho que o Rogério (Ceni) também vai conversar com o Derley, para evitar isso. Graças a Deus as duas equipes não foram para coisas maiores, todo mundo entrou mais para separar. Achei que o Fortaleza entrou mais para valorizar e matar tempo com essa confusão. Derley é um cara experiente e usou isso", avaliou. Na confusão, o atacante do Vovô e volante do Leão foram expulsos.

O técnico também comentou sobre a postura do Fortaleza em segurar minutos para, segundo avaliação do treinador, manter o empate no Clássico-Rei. "Dos 35 em diante o Fortaleza não quis mais jogo. Valorizaram as lesões, o Boeck caiu de novo. O Leandro estava falando com a torcida, o Derley foi lá, parou o jogo de novo", disse.

Para Lisca, o Ceará mereceu a vitória pelo que fez na primeira etapa. "Pelo primeiro tempo merecia um vencedor. O Ceará poderia ter feito dois gols, dificilmente eles iram buscar", avalia. Na visão do treinador do Alvinegro, o adversário não teve muitas chances. "Vamos ser bem sinceros, acho que a única bola do Ederson, ele fez o gol".

O Ceará, agora, vai para a rodada decisiva da segunda fase do Campeonato Cearense, quarta-feira (20), às 21h30, contra o Ferroviário. O Fortaleza encara o Floresta no mesmo horário. O Atlético/CE pega o Guarany de Sobral, e o Barbalha encerra participação na competição contra o Horizonte. Saiba o que cada time precisa fazer para atingir seus objetivos.