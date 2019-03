Lisca parabeniza Ceará após derrota na Copa do Brasil: "estou orgulhoso"

O Ceará interrompeu uma série de 12 jogos de invencibilidade na temporada após a derrota para o Corinthians, nessa quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. O resultado de 3 a 1 irritou a torcida na Arena Castelão, mas não o técnico Lisca, que defendeu a atuação da equipe.

"Foi a primeira vez, desde que voltei ao Ceará, que sofremos três gols. Precisamos parabenizar os jogadores pela luta. O Ceará se apresentou bem, criou várias situações, mesmo com campo encharcado. Precisamos admitir que o adversário foi letal nas três chances que teve. Estou orgulhoso com o que time fez, mesmo perdendo", declarou.

Com o jogo de volta previsto para o dia 3 de abril, em Itaquera, o próximo compromisso do Vovô é diante do Fortaleza, no domingo (17), pela Copa do Nordeste. Para o Clássico-Rei, Lisca revelou que vai mexer no time titular para diminuir o desgaste físico.

"A tendência é fazer algumas alterações na equipe, pelo menos quatro ou cinco. Queremos trabalhar esses detalhes que estão faltando e aproveitar melhor todo esse volume que temos, precisamos ser mais efetivos", afirmou.

Pontos da entrevista

Arbitragem

"Não adianta o bandeirinha e o Vuaden (árbitro pincipal) me pedirem desculpa depois do jogo. Já prejudicou o Ceará (por não ter anulano o irregular do Corinthians)".

Roger

"O Roger brigou, trabalhou bem entre os dois zagueiros e algumas vezes saiu para jogar. Ele está mudando a maneira de jogar, vindo construir mais as jogadas. Claro que a gente quer o gol, mas não só o Roger, toda a equipe está pecando nesse questio porque não queremos gol só do centroavante".

Fortaleza

"Espero um time organizado, que está muito acertivo na transição e forte na bola parada. Eles estão focados só nesse jogo. É uma decisão, um jogo duro, mas com os dois times brigando para ser o primeiro da Copa do Nodeste nos seus respectivos jogos".

Edson Cariús

"É um finalizador, mas esse assunto fica para depois. É nosso adversário agora na próxima quarta-feira (Ferroviário), deixa ele fazer seu trabalho, temos os nossos centroavantes. Depois uma negociação pode acontecer".

Wescley

"Ainda não tem condições de jogar 90 minutos. O torcedor fica pedindo, mas o combinado são 30 minutos, no máximo. Ele ainda está fazendo trabalho de fortalecimento, se condicionando. Talvez para o Clássico-Rei tenha mais tempo".