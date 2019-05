Lisca nega sondagem para treinar o Vasco

Com a saída de Alberto Valentim do comando do Vasco, o clube do Rio de Janeiro busca opções no mercado que se encaixem no perfil da equipe, e o ex-treinador do Ceará, Lisca, é uma delas. O atual comandante do Vasco é Marcos Valadares, de forma interina.

Foram sondados Maurício Barbieri, Thiago Larghi, Jorge Jesus e Dunga. Os dois últimos negaram a proposta da diretoria vascaína. O jornalista Fabio Torres entrou em contato com Lisca, que negou qualquer contato com o time de São Januário, embora admita que uma proposta seria bem vinda.

“Não chegou nenhuma proposta e nem contato do Vasco para mim. Seria uma grande oportunidade. É o Vasco, né? Clube muito grande. Problemas todo mundo tem'', contou o treinador.