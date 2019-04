Lisca minimiza desclassificação do Ceará contra o Náutico: 'já foi eliminado várias vezes'

Em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (9), na sede do Ceará, o técnico Lisca minimizou a declassificação de sua equipe na Copa do Nordeste para o Náutico, no último sábado (6), na Arena Castelão. "O Ceará já foi eliminado várias vezes. Inclusive, fomos campeões da Copa do Nordeste somente uma vez. Em todas as outras, fomos eliminados", comentou o técnico do Vovô.

"O torcedor do Ceará já passou por muito mais dificuldades do que uma eliminação. Eu espero o torcedor apoiando, ativo, incentivando a equipe contra o Floresta que é uma equipe muito difícil. Já temos um novo objetivo agora que é o Campeonato Cearense e ainda preciamos garantir nossa vaga na final", finalizou.

Ceará e Floresta se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta do Estadual. O Vovô precisa apenas de um empate para ir às finais da competição.