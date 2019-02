Lisca fala sobre partida contra Foz do Iguaçu pela Copa do Brasil: 'é foco total, decisão'

Durante entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira (25), na sede do Ceará, o técnico Lisca falou sobre a importância do jogo da próxima quarta (27), onde enfrenta o Foz do Iguaçu/PR pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Estamos colhendo informações do Foz (do Iguaçu). Características dos jogadores, da equipe. Parece que vamos poder treinar no estádio na véspera do jogo. É importante para conhecer. É foco total, decisão. É assim que estamos encarando", disse o comandante alvinegro.

Para chegar até a cidade paranaense, a dificuldade é um pouco maior.

"A viagem é mais longa, a logística é um pouco complicada. Vamos ter que viajar em dois grupos. Conseguimos ir todos os jogadores no mesmo dia, mas algumas pessoas da comissão vão viajar somente amanhã (terça)"

Sobre como irá montar a equipe titular, o técnico ainda tem dúvida na lateral-esquerda. Isso porque João Lucas, que ficou de fora da partida contra o Barbalha no último domingo (24), e não participou do treinamento desta segunda (25) por conta de dor muscular e é dúvida para a partida contra o Foz de Iguaçu/PR, na próxima quarta (27).

"O departamento médico conversou comigo e nós optamos por preservar ele do treinamento, mas ele viaja e terça vamos definir" confirmou.

Caso João Lucas não esteja apto para jogar, Lisca já tem um substituto pronto para fazer sua estreia com a camisa do Vovô.

"O (Thiago) Carleto tá sobreaviso. Se o João não jogar, ele entra na equipe", comentou o técnico.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h15, no Estádio no ABC, no Paraná, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Confira abaixo a lista de atletas relacionados do Ceará:

Goleiros: Fernando Henrique e Enzo;

Laterais: Cristovam, João Lucas, Samuel Xavier e Thiago Carleto;

Zagueiros: Valdo, Eduardo Brock e Luis Otávio;

Volantes: Edinho, Fernando Sobral, Fabinho, Juninho, William Oliveira e Pedro Ken;

Meias: Ricardinho, Felipe Baxola e Chico;

Atacantes: Vitor Feijão, Roger, João Paulo e Ricardo Bueno.