Lisca fala sobre o Ceará e comenta zoação da torcida do Fortaleza em entrevista

Lisca, ex-treinador do Ceará, concedeu entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, no último sábado (4). O gaúcho, entre outros assuntos, comentou a relação com o Ceará e o seu apelido de "doido".

"Já pensei, já tentei (deixar o apelido), mas no Ceará, tinha quando eu cheguei em 2015, e voltou no ano passado. Eu não podia negar. Quando eu cheguei, ninguém prestava, ninguém servia. Com a reação no campeonato, o apelido voltou e eu não tive o que fazer", comentou o treinador.

Lisca ainda admitiu que já deixou de ser contratado por conta do que o apelido representa, mas garantiu que a campanha na Série A de 2018 "mudou isso, e muito por causa da imprensa, que deu espaço pro "doido" falar sobre outros conteúdos".

Zoação

Sem costume de fugir de polêmicas, o treinador comentou a brincadeira que a torcida do Fortaleza fez com ele, por meio de uma música. "Agora a torcida do Fortaleza me botou de novo no hospício. Na partida final, eu tive meu nome gritado pela torcida adversária. Eu acho bem legal quando isso acontece, porque mostra que você está marcando, que te respeitam. "