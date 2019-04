Lisca exalta quebra de tabu histórico contra o Corinthians

O Ceará venceu o Corinthians ontem (3), pela terceira rodada da Copa do Brasil, em Itaquera. Apesar do placar, a equipe de Fábio Carille se classificou por ter derrotado o Vovô por 3 a 1, em Fortaleza. Na partida de volta, o goleiro Cássio foi expulso no segundo tempo, dando chance para o alvinegro cearense marcar com Roger e dar trabalho na reta final.

O técnico Lisca não mostrou decepção, mas sim comemorou um feito inédito: o Ceará nunca havia vencido o Corinthians em São Paulo. Foi a terceira vitória cearense na história sobre o Time do Parque São Jorge.

"Hoje nós vinhemos aqui e quebramos um tabu histórico. O Ceará tem 104 anos, então fazia 104 anos que nós não ganhávamos do Corinthians fora de casa. E nós estamos mostrando que podemos encarar qualquer adversário, em qualquer circustância, e o nosso objetivo esse ano é brigar do meio para frente da tabela. E não começar tão mal como começamos ano passado, as 12 primeiras rodadas que comprometeram todo nosso campeonato", conta Lisca.

O Ceará não fez jogo brilhante, principalmente na primeira etapa. Porém, soube aproveitar a superioridade numérica no segundo tempo e pressionou o adversário, criando boas chances.

"O que criou dificuldades para o Corinthians hoje foi a atuação do Ceará. De controlar eles o jogo inteiro, fazer essa variação tática que eu tenho certeza que ele não esperava no primeiro tempo. No segundo tempo, mudar novamente taticamente, agredir mais, voltar para duas linhas de 4, jogar o Ricardinho por dentro com o Bueno, agredir depois Roger, junto com Bueno. Fernando Sobral entrou muito bem, então, tem que ter cuidado".