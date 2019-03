Lisca elogia campanha mas quer Ceará mais efetivo

O Ceará venceu mais uma na temporada 2019, ao bater o Sergipe por 1 a 0 no Batistão, em Aracaju pela Copa do Nordeste. Com o resultado, o Vovô se manteve na liderança do Grupo B com 11 pontos, e mais do que isso, mantém um retrospecto positivo em 12 jogos na temporada: são 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, na Taça dos Campeões Cearenses para o Ferroviário. O Vozão marcou 20 gols e sofreu 5, com 63,8% de aproveitamento.

Mesmo satisfeito com a campanha do Ceará em 2019, o técnico Lisca quer um time mais efetivo, criando mais oportunidades de gol. Para ele, a equipe cria demais, mas desperdiça muitas chances.

"Precisamos ser mais efetivos. Estamos criando possibilidades, isso é muito importante e eu estaria mais preocupado se não tivessemos criando. Mas precisamos tornar isso em gol, que é o que vale no futebol, o que vale para administramos as partidas, ainda mais com essas sequência de jogos".

Em seguida, ele destacou as chances criadas contra o Foz e o Sergipe, afirmando que o Alvinegro precisa evoluir em efetividade para não sofrer tanto nas partidas.

"Contra o Sergipe, fizemos 1 a 0 e o jogo ficou difícil. Perdemos mais uma, mais duas, mais três chances e o adversário cresceu, se soltou e acabou nos incomodando. Já foi assim contra o Foz, agora de novo contra o Sergipe, então temos que evoluir nesse quesito. Mas estamos satisfeitos com o trabalho, com a resposta da moçada. Estamos liderando Cearense, Copa do Nordeste, na 3ª Fase da Copa do Brasil, inicio está bom mas bastante consciência de que precisamos evoluir".