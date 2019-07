Lisca é o favorito para assumir o CSA após a demissão de Marcelo Cabo

O técnico Lisca é o favorito para assumir o CSA no restante da temporada. A diretoria do clube busca um novo nome após demitir Marcelo Cabo no domingo (30), com a derrota da equipe para o Sport/PE por 3 a 1, na Ilha do Retiro. O curioso é que o duelo foi um amistoso marcado pelo time pernambucano, que também tentou jogar contra Fortaleza e Ceará durante a Copa América.

O último trabalho de Lisca foi no Vovô, quando assumiu o time em 2018 e impediu o rebaixamento no Brasileirão. O desligamento do cargo ocorreu em abril com o vice-campeonato estadual, ao perder o título para o Leão na decisão. Em nota, o CSA elogiou o desempenho de Marcelo Cabo.

"Em reunião após o jogo de hoje entre o departamento de futebol e o técnico Marcelo Cabo houve um entendimento e ficou definido que o comandante técnico não segue no CSA. Toda diretoria agradece ao treinador por ter comandado o Maior de Alagoas durante todo esse tempo. Marcelo Ribeiro Cabo foi bicampeão alagoano e levou o Azulão para a elite do futebol nacional. O treinador elevou o futebol local para destaque nacional. Desejamos sucesso no futuro e agradecemos por tudo", publicou o CSA em nota oficial.

Marcelo Cabo chegou ao Azulão em fevereiro do ano passado e conduziu a equipe ao acesso à elite do futebol nacional. Durante o período, foram 79 jogos oficiais com 32 vitórias conquistadas.

Na Série A do Brasileiro, o treinador deixa o time na penúltima colocação, com seis pontos. O próximo jogo no torneio é dia 14 de julho, fora de casa, contra o Corinthians.