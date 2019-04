Lisca contesta decisão do departamento médico de liberar Felipe Silva: "um erro grotesco"

O meia alvinegro Felipe Silva entrou no intervalo do segundo tempo da derrota do Ceará para o Fortaleza pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense neste domingo (14). Porém, após 20 minutos, o atleta pediu para sair por incômodo muscular. Ele havia se lesionado contra o Corinthians, no jogo de volta da Copa do Brasil, no último dia 3.

De acordo com o técnico Lisca, o jogador foi liberado pelo Departamento Médico para o Clássico-Rei e treinou durante a semana. Com a nova lesão, o comandante do Vovô reclamou do retorno antecipado de Felipe.

"Obviamente não estava em condição de jogar. Foi passada uma informação equivocada para mim e para comissão técnica. O Ceará tem que rever isso. Não pode botar um jogador num clássico desses, e com 20 minutos ele me olhar e pedir pra sair. Mudou totalmente nossa estratégia, queimando uma troca. Foi um erro grosseiro que tem que ser corrigido", afirmou.

Felipe Silva fez 17 jogos na temporada e marcou quatro gols Foto: JL Rosa

Lisca cogitou escalar o meia como titular para o confronto contra o Fortaleza, mas mudou de ideia antes da bola rolar.

"Como choveu muito, analisei e tava preocupado por ele estar voltando. Ele treinou na quinta e na sexta. Ontem ele se soltou mais também. Nosso objetivo era usá-lo por 45 minutos para ele acrescentar nas articulações. Mas numa disputa aérea, ele sentiu e não pôde continuar. Temos que rever isso, foi um erro nosso colocar um jogador que ainda não estava em condições", finalizou.

Além de Felipe, o Ceará não conta com Juninho Quixadá, Pedro Ken e com Wescley, que deve retornar somente na 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo Estadual, o Vovô será mandante da segunda partida da final, que ocorre no próximo domingo (21), na Arena Castelão, às 16h - a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para ser tricampeão.