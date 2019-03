Lisca comenta sobre Clássico e valoriza empate com Fortaleza: 'Estamos classificados'

Técnico do Ceará, Lisca comentou sobre o empate sem gols com o Fortaleza, deste domingo (10), pela 6ª rodada do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. O comandante alvinegro valorizou o ponto garantido no resultado igual, que deu ao Vovô a classificação na competição.

"Já estamos classificados. Olhei a tabela e dificilmente a gente perde a primeiro ou segunda colocação", comentou.

O treinador do Vovô também elogiou a postura das duas maiores torcidas do Estado, que lotaram as arquibancadas e deram um show.

"Foi um bom jogo, espetáculo das duas torcidas, civilidade total. Fico feliz de poder participar de jogos dessa grandeza e domingo que vem tem mais pela Copa do Nordeste".

No outro domingo (17), Ceará e Fortaleza se enfrentam novamente. Desta vez, pela Copa do Nordeste. A partida acontece às 18h, na Arena Castelão.