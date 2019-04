Lisca comemora classificação do Ceará e vitórias com suplentes em Pernambuco

O técnico Lisca estava muito satisfeito com a atuação do Ceará na vitória contra o Salgueiro, hoje à tarde pela Copa do Nordeste. Com um time 'alternativo', o Vovô venceu por 3 a 1, fora de casa, avançando para as quartas de finais na liderança geral e de seu grupo, enfrentando o Náutico na próxima fase.

Devido a maratona de jogos, Lisca preferiu poupar os titulares que atuaram na quarta-feira contra o Floresta pelo Estadual, já com foco no Corinthians, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, às 21h30 em Itaquera. Para Lisca, colocar em campo um time descansado, fez a diferença, pela qualidade de seus jogadores.

"Foi muito importante entrar com os jogadores descansados. Se entrassemos com a mesma equipe que atuou diante do Floresta, seria muito mais difícil, pela condição física e cansaço. Quero parabenizar o grupo, pelo plantel forte. Controlamos o jogo, fizemos 3 a 0, e no segundo tempo mais administramos. Em nenhum momento corremos risco, sempre com um ou dois gols na frente. Tornamos o jogo fácil", disse ele.

Em seguida, Lisca destacou algumas atuações, como as de João Lucas, Auremir, Edinho e Fernando Sobral.

"Tem muita gente pedido passagem no time. Graças a Deus. O Edinho fez uma bela partida, assim como o Auremir, o João Lucas e o Sobral. Todo time fez, gostei de tudo no jogo. O importante para o Ceará é ter jogadores de qualidade, de nível".

Com um duelo com o Corinthians já na quarta-feira, o treinador do Ceará crê na vaga.

"Quem não jogou já está treinando. O trabalho para o jogo com o Corinthians começou aqui. A maratona é muito forte, nosso calendário é muito pesado. O jogo contra o Corinthians é difícil, sabemos, mas queremos voltar para a disputa, fazer um grande jogo. Precisaremos ser muito assertivos, aproveitar nossas chances, fazendo um jogo quase perfeito. Se fizemos um gol, já deixamos o time deles preocupado, e se marcarmos outro então, já entramos na disputa de vez. Vamos acreditando"