Lisca admite chance para Ricardo Bueno como titular no Ceará diante do Floresta

Técnico do Ceará, Lisca confirmou a presença de Ricardo Bueno na equipe titular do Vovô nesta quarta-feira (27) para o confronto contra o Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Após confirmar que gosta de trabalhar de uma forma meritocrática, o comandante alvinegro lembrou o mau momento vivido pelo atacante no ano passado.

"Menos de um ano atrás ninguém valia nada aqui. O Bueno há pouco tempo atrás não valia, mas fez dois gols na quarta (contra o Ferroviário) e outro no sábado (contra o Santa Cruz). É mais fácil depois dos resultados', comentou.

Conhecido por ser um treinador que "abraça" os atletas de seu elenco, Lisca afirmou acreditar que Roger irá dar a voltar por cima e ajudar o Alvinegro de Porangabuçu nas competições.

"O Roger é um cara muito profissional. Tivemos uma conversa boa ontem (segunda) e ele ainda vai fazer muito pelo Ceará. Talvez não saia jogando agora (contra o floresta), mas tem muito potencial para nos ajudar e vamos buscar isso".

Vindo do Corinthians, onde fez cinco gols em 22 jgos, o atacante marcou três gols em 12 partidas na atual temporada com a camisa do Vovô.

"Tive com ele um papo de confiança, tranquilidade, valorização do profissional. Muitas vezes tem dificuldade de fazer o gol, mas está trabalhando de outra maneira. Muitas vezes é preciso dar um passo para trás para das dois para frente", concluiu.

Floresta e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Domingão, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual.