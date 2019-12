Lima pode ser envolvido em negociação entre Grêmio e Coritiba

O desejo de manter Lima para a próxima temporada no Ceará parece estar cada vez mais distante. Isso porque o Grêmio, que é dono do passe do meia, pretende manter Kazu em sua equipe. Como o jovem lateral está emprestado aos gaúchos pelo Coritiba, o Grêmio pode envolver Lima e o atacante André em acordo para prorrogar o empréstimo do atleta de 19 anos que atua no seu time Sub-20.

Com 15 jogos e um gol pelo Vovô nesta temporada, Lima não deve ser um dos remanecentes no elenco para 2020. O meia chegou no Ceará durante a Série B de 2017, por empréstimo do tricolor gaúcho, e foi um dos destaques do time no acesso à Série A. Neste ano, Lima foi emprestado pelo Grêmio ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde marcou três gols em 35 jogos, e retornou ao Ceará, novamente com contrato de empréstimo, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Apesar das apresentações abaixo do esperado, é desejo da diretoria alvinegra contar com o atleta para o próximo ano. No entanto, a vontade do clube cearense esbarra na negociação entre gaúchos e paranaenses. Para ficar com o jovem Kazu, que pertece ao time Coritiba, o Grêmio estaria disposto a envolver Lima e André para poder estender o contrato de empréstimo do lateral-esquerdo que tem se destacado na categoria Sub-20.

Assim como o atacante, Lima tem contrato com o time de Porto Alegre até fim de 2021, mas não deve ser utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. No Ceará, o meia marcou seis gols em 37 jogos nas duas passagens pelo clube. Seu contrato de empréstimo com o Vovô encerra no fim deste mês de dezembro.