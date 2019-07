Lima inicia treinos no Ceará

O meia-atacante Lima fez seu primeiro treino pelo Ceará na tarde de hoje, após acertar seu retorno. O jogador de 23 anos, treinou com o grupo alvinegro e espera regularização para estrear pelo Vozão.

Assim, o Vovô corre contra o tempo para regularizar Lima antes do duelo contra o Palmeiras, no sábado, às 19 horas no Castelão, pela 11ª rodada da Série A.

O Ceará anunciou Lima no último sábado, 13, vindo de empréstimo do Grêmio. Ele estava emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes e fica no Vozão até o fim do ano.

Atuando pelo Vovô em 2017, Lima foi destaque na campanha que culminou com o acesso alvinegro à elite nacional ao disputar 22 jogos e marcar cinco gols. Na última temporada, quando jogou no Oriente Médio, o atleta fez 24 partidas e balançou as redes uma vez.