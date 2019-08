Lima estreou no clássico-rei e melhorou criação ofensiva alvinegra

Se faltava um toque de qualidade a mais na linha ofensiva do Ceará, pode-se dizer que agora se completou, com a participação do meia-atacante Lima no Clássico-Rei. O jogador foi um dos principais artífices da vitória por 2 a 1 do Alvinegro, pela 13ª rodada da Série A.

Lima chegou em 2019 para reforçar o Ceará em julho, no período em que o Alvinegro reestreava na Série A após a pausa para a Copa América. Ficou treinando durante todo esse período, e o técnico Enderson Moreira o reservou para o Clássico-Rei, pois sabia que teria um ótimo reforço contra o maior rival.

Vinícius Moreira de Lima, de 23 anos, teve atuação destacada no clássico, formando um ataque efetivo com Felippe Cardoso, Leandro Carvalho e Thiago Galhardo.

Primeiro gol

No primeiro gol do Ceará, foi Lima quem começou a jogada, pela meia-esquerda do ataque alvinegro. Ele puxou a ofensiva, virou o jogo para o lado direito, onde corria Leandro Carvalho e fez o passe. Leandro centrou para a área e Thiago Galhardo finalizou a jogada iniciada pelo camisa 45 do Vovô.

Enderson

O técnico Enderson Moreira fez um elogio às atuações de dois jogadores específicos, quando indagado na entrevista coletiva: Leandro Carvalho e Lima e assim se reportou: “A gente sabe da qualidade desses dois atletas. Da qualidade dos atletas que saíram também. A gente pensou numa forma de encaixar um pouco melhor a equipe naquilo que tínhamos como proposta. Depois que você faz, é fácil criticar ou elogiar. Difícil é tomar a decisão”, explicou Enderson.

O treinador esclareceu que toma suas decisões na hora da escolha dos jogadores para as partidas, com base nas observações e nos relatórios da comissão técnica.

“Mas eu faço isso com base em treinamentos, nos trabalhos, visualizando os nossos adversários, observando o que podemos tirar deles, de encaixe. Particularmente, acho que fizeram um bom jogo. Naturalmente são duas funções que têm um desgaste muito grande”, ressaltou o técnico do Vovô.

Enderson acrescentou que o talento dos dois jogadores colaborou para as escolhas. “Mas eu fiquei feliz porque a resposta foi muito positiva em termos de entrega, dedicação, em questões táticas, técnicas. São jogadores muito inteligentes para jogar. E eles conseguiram fazer boas jogadas e nos ajudaram muito na vitória”, completou o treinador.

Retrospecto

Lima estava jogando no Al Washl, nos Emirados Árabes. Ele esteve no Ceará no ano de 2017, participando de 43 partidas e marcando 5 gols e foi fundamental na campanha do acesso do Ceará à Série A naquele ano. O Vovô volta a jogar no dia 10, às 17 horas contra a Chape, no Castelão.