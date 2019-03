Liga dos Campeões tem jogos das quartas de final definidos; confira

A edição de 2019 da Uefa Champions League (Liga dos Campeões), cuja a final acontece em Madrid neste ano, já tem os seus confrontos de quartas de final definidos.

O surpreendente Ajax-HOL, que eliminou o Real Madrid, enfrenta a Juventus-ITA, do astro Cristiano Ronaldo e do brasileiro Douglas Costa. O português terá a chance de vingar o seu ex-clube.

Na mesma chave, o Liverpool-ING, dos brasileiros Roberto Firmino e Fabinho pega o Porto-POR, dos também brasileiros Soares e Alex Telles.

Na outra chave, três equipes inglesas nos dois confrontos. No primeiro deles, o Tottenham, do brasileiro Lucas Moura e do artilheiro Harry Kane, enfrenta o Manchester City, de Fernandinho, Gabriel Jesus e Danilo.

Fecham a chave o Manchester United-ING, dos brasileiro Fred e do francês Pogba, enfrenta o Barcelona-ESP, do astro Lionel Messi e do brasileiro Coutinho.