Libertadores pode acabar só em janeiro de 2021, diz secretário da Conmebol

O secretário-geral adjunto da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Gonzalo Belloso, disse na manhã desta terça-feira (12) que a atual edição da Copa Libertadores deve ser retomada no segundo semestre e pode terminar apenas em janeiro de 2021.

"Acreditamos que o futebol deve ser retomado quando cumprirmos todos os requisitos de saúde. É uma indústria como qualquer outra, além de um esporte, e gera milhões de empregos", disse Belloso em entrevista à Radio2, da Argentina.

Belloso também disse que a volta da Copa Libertadores ajudará as equipes, uma vez que a Conmebol poderá pagar aos clubes por estarem disputando o campeonato, auxiliando-os financeiramente em "uma situação que é grave em todo o mundo".

A atual edição do principal torneio de clubes da América do Sul foi paralisada em março em meio à pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, a final da Libertadores de 2020 está programada para acontecer em 21 de novembro, no Maracanã.