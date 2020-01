Libertadores começa nesta terça-feira com Corinthians e Inter à espera de rivais

A fase preliminar da Copa Libertadores tem início nesta terça-feira (21) com o jogo de ida entre Carabobo, da Venezuela, e Universitário, do Peru. A partida está marcada para as 19h15. Amanhã, serão realizadas mais duas partidas pelo torneio. O San José, da Bolívia, recebe o Guaraní, do Paraguai, e o vencedor vai encarar o Corinthians na segunda etapa. Progreso, do Uruguai, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, também se enfrentam na quarta-feira.

Os clubes brasileiros só jogam pela Libertadores a partir da segunda fase - além do Corinthians, o Internacional também está na etapa prévia do torneio. Os gaúchos enfrentarão Universidad de Chile ou Unión Española. Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo já estão na fase de grupos, que começa apenas em março.

Com oito representantes, o Brasil busca diminuir a diferença para a Argentina no número de conquistas da Libertadores. São 19 títulos brasileiros contra 25 dos vizinhos. O Uruguai tem oito troféus, Paraguai e Colômbia contam com três, e Chile e Equador completam a lista com um cada.

O título da Libertadores garante vaga no Mundial de Clubes. Em 2020, a competição será disputada pela última vez no atual formato, com sete equipes - a partir de 2021, terá 24 time e vai ser realizado no meio do ano, na China. Neste ano, o torneio ainda ocorrerá em dezembro, no Catar, onde o Flamengo ficou com o vice em 2019 ao perder para o Liverpool, da Inglaterra.

Além do título mais importante do continente e a vaga no Mundial, os clubes têm um atrativo a mais nesta edição da Libertadores. A Conmebol aumentou a premiação: o campeão receberá US$ 15 milhões (R$ 62,8 milhões na cotação atual) enquanto o vice embolsará US$ 6 milhões (R$ 25 milhões). E cada finalista terá direito a 25% da renda da decisão marcada para 21 de novembro, no Maracanã, no Rio. Neste ano, a Conmebol distribuirá ao todo US$ 168,3 milhões (R$ 705,2 milhões) em premiação para os participantes da Libertadores.

Em 2019, o Flamengo ganhou US$ 12 milhões (R$ 50 milhões atualmente) pelo título conquistado sobre o argentino River Plate, na decisão que teve como sede Lima, no Peru.

Dos clubes brasileiros já garantidos na fase de grupos, Athletico-PR, Santos e São Paulo conhecem todos os três adversários. As chaves de Palmeiras, Flamengo e Grêmio ainda serão preenchidas por equipes que sairão das fases preliminares. A expectativa é que aconteçam clássicos brasileiros na fase de grupos. Isso porque, caso se classifiquem, Corinthians e Internacional vão cair nas chaves de Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

Inter e Corinthians começam a lutar daqui a duas semanas por uma vaga na fase de grupos. A etapa preliminar passou a existir em 2005 e, desde então, apenas três times brasileiros não avançaram O Corinthians caiu para o Tolima, da Colômbia, em 2011; a Chapecoense foi superada pelo Nacional, do Uruguai, em 2018; e o São Paulo perdeu para o argentino Talleres no ano passado.

Nesta edição, se avançar da segunda etapa, o Corinthians terá pela frente o uruguaio Cerro Largo ou o chileno Palestino na terceira fase. Já o Internacional, caso passe, enfrentará equatoriano Macará ou o Tolima.

Indefinição

Dos 47 times que vão participar desta Libertadores, apenas um não está decidido. E é justamente o rival do Inter na segunda fase. O imbróglio começou ainda em 2019, com a suspensão do Campeonato Chileno a seis rodadas do fim por causa dos protestos que aconteciam no país.

A Associação de Futebol do Chile (ANFP) definiu que o quarto representante do país sairia da semifinal da Copa do Chile, entre Universidad do Chile e Unión Española. No entanto, o Unión não concordou com a decisão por entender que deveria ficar com a vaga, já que estava em nono lugar e ainda vivo na Copa do Chile, enquanto a Universidad do Chile terminou o Campeonato Nacional na penúltima colocação.

Com isso, o Unión não entrou em campo no último sábado, pela semifinal da Copa do Chile, e a Universidad do Chile ganhou por W.O. O clube promete ir à Corte Arbitral do Esporte para reivindicar a vaga na segunda fase da Libertadores.