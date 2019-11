Lesionado, Mohamed Salah desfalca o Egito nos próximos jogos

Com lesão no tornozelo, o astro egípcio Mohamed Salah vai perder as duas partidas de sua seleção contra Quênia e Ilhas Comores pela fase de classificação para a Copa Africana de Nações (CAN) 2021.

O atacante de 27 anos, que se machucou contra o Leicester no mês passado, sofre uma dor persistente no tornozelo esquerdo. Apesar de ter continuado a jogar com a camisa do Liverpool, esta leve lesão o impedirá de disputar as partidas pela equipe de seu país.

Foi depois de ter viajado ao Egito que Salah foi declarado como desfalque pela equipe médica da seleção egípcia. Desta forma, ele vai perder a partida contra Quênia, na quinta-feira (14), em Alexandria, e contra Ilhas Comores, fora de casa, na segunda (18).

Este desfalque é um duro golpe para o Egito, que depende muito de seu atacante, eleito o melhor jogador africano do ano em 2017 e 2018.